O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um rascunho de resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia “deveria ser vetado”. A declaração é a primeira tomada de posição após a vitória eleitoral do empresário republicano nesse assunto delicado no Oriente Médio.

“Como os Estados Unidos têm argumentado há tempos, a paz entre os israelenses e os palestinos só virá por meio de negociações diretas entre as partes, não pela imposição dos termos das Nações Unidas”, afirmou Trump em comunicado. “Isso coloca Israel em uma posição de negociação muito pobre e é extremamente injusto com todos os israelenses.”

O governo de Israel quer que os EUA vetem a resolução antes de ela ser votada nesta quinta-feira. No passado, Trump já doou para uma organização que financia um assentamento na Cisjordânia. Ele escolheu como futuro embaixador em Israel David Friedman, que apoia os assentamentos na Cisjordânia.

Governos anteriores democratas e republicanos, porém, vêm sustentando que a criação de assentamentos na Cisjordânia é um impedimento para a paz entre israelenses e palestinos, já que estes desejam essas áreas como parte de seu futuro Estado independente. Fonte: Dow Jones Newswires.