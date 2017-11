Trump diz que regras de comércio “mudaram” em seu governo

Na reta final de um giro pela Ásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que todos os países que fazem comércio com os EUA “sabem que as regras mudaram”. “Os Estados Unidos têm de ser tratados de maneira justa e recíproca”, afirmou Trump em sua conta no Twitter, de Manila, parada final antes que ele volte a Washington, ainda nesta terça-feira. “Os grandes déficits no COMÉRCIO precisam diminuir rapidamente”, ressaltou.

A questão foi enfatizada várias vezes por Trump durante as quase duas semanas de visitas por Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas, que incluíram reuniões com os líderes dessas nações. Trump insiste que os déficits bilionários que os EUA têm com os parceiros será reduzido a zero e que o comércio em geral precisa ser justo e mutuamente benéfico.

Em mensagem na madrugada desta terça-feira, Trump comentou que participaria da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), antes de ir a Washington. Segundo ele, a intenção é buscar “acordos de comércio justos”, diferente do “horror dos governos anteriores”. Ele ainda comentou que teria feito “muitos bons amigos” na viagem.