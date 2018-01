Trump diz que não fez nada de errado em investigação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que não fez nada de errado na investigação sobre a suposta interferência russa na eleição presidencial norte-americana de 2016. De acordo com vários veículos de mídia, Trump pediu que o conselheiro da Casa Branca, DonMcGahn, convencesse o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, a não se retirar da investigação do Departamento de Justiça sobre a possível ligação entre a Rússia e a campanha de Trump.

Três fontes confirmaram à Associated Press que McGahn conversou com Sessions para tentar dissuadi-lo. Segundo uma das fontes, McGahn entrou em contato com Sessions a pedido de Trump. Foto: Gage Skidmore via Visualhunt CC BY-SA

Sessions decidiu se afastar da investigação no começo do ano passado, após surgirem alegações de que ele tinha conhecimento das supostas interferências da Rússia. Com a decisão, Robert Mueller foi nomeado procurador especial para chefiar a investigação.