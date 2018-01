Trump diz que é um gênio muito estável, em referência a livro

“Eu passei de um homem de negócios muito bem-sucedido para estrela de TV e para o presidente dos Estados Unidos (na minha primeira tentativa)”, continuou o presidente. “Eu acho que qualificaria como não inteligente, mas gênio … e um gênio muito estável!”

Michael Wolff, autor do livro “Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca Trump”, se reuniu com pelo menos uma dúzia de funcionários da administração e disse que os assessores da Casa Branca estavam preocupados com “lapsos e repetições” de Trump.

Alguns congressistas – principalmente democratas – também expressaram sua preocupação com a saúde mental do presidente. No mês passado, uma professora de psiquiatria de Yale, Bandy Lee, informou os legisladores – um republicano e uma dúzia de democratas – sobre o estado mental do presidente e expressou suas preocupações “em termos médicos”, disse ela. “A preocupação era que o Trump, no cargo de presidência, representava um perigo para a segurança nacional e internacional”, disse Lee.