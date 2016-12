Trump diz que concordou em ser informado sobre ação da Rússia nas eleições

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado na noite desta quinta-feira, no qual comenta as sanções contra a Rússia aplicadas pelo governo de Barack Obama. Os EUA alegaram que Moscou interferiu nas eleições americanas sob a ação de hackers do país, que divulgaram e-mails de pessoas ligadas à democrata Hillary Clinton, rival de Trump na campanha deste ano.

Segundo o bilionário, “é hora do nosso país passar para coisas maiores e melhores”, mas acrescentou que concordou em ser informado sobre novas descobertas das agências de inteligência americanas sobre a Rússia. Para Trump, o assunto “é interesse de nosso país e de seu grande povo”.

O presidente eleito dos EUA disse, ainda, que irá se reunir com líderes das agências de inteligência americanas na próxima semana. Fonte: Dow Jones Newswires.