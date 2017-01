Trump diz que Brexit será um trunfo para o Reino Unido no final das contas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deram uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em que disseram que a relação entre os dois países nunca esteve mais forte. Questionado sobre sua posição em relação ao Brexit, a saída britânica da União Europeia, Trump afirmou que mantém a mesma opinião e que o Brexit será uma coisa ótima para o Reino Unido.

“O Brexit será um tremento trunfo para o Reino Unido no final das contas”, disse o bilionário. Segundo Trump, ver o Reino Unido independente é uma “bênção” para o mundo e faz com que os EUA queiram fortalecer os laços comerciais entre os dois países.

Sobre um fortalecimento das relações entre EUA e Reino Unido, May disse que ela e Trump estão ambiciosos para ampliar a parceria entre os dois países. Segundo a premiê britânica, Trump fará uma visita oficial de Estado à rainha Elizabeth II no fim deste ano.

Os dois também foram perguntados sobre as relações dos dois países com a Rússia. Trump disse que falará com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira e afirmou que “se pudermos ter um bom relacionamento com a Rússia e a China, seria ótimo”. O presidente americano disse que não sabe se falará sobre as sanções contra Moscou no sábado. Já a premiê britânica afirmou que o Reino Unido irá manter as sanções contra a Rússia.