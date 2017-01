Trump deve se voltar para a economia nesta quinta-feira, diz assessor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se voltar para a economia nesta quinta-feira, afirmou uma autoridade da Casa Branca.

Segundo essa autoridade, o republicano irá assinar um comunicado ao Congresso afirmando que pretende iniciar negociações bilaterais com a maior parte dos países que integram a iniciativa da Parceria Transpacífica (TPP).

Na segunda-feira, Trump assinou um decreto retirando os Estados Unidos da TPP, afirmando que ele preferia negociar separadamente com cada país.

Trump também faz hoje sua primeira viagem a bordo do Air Force One, o avião presidencial. Ele voa até a Filadélfia para encontrar republicanos que se reúnem por três dias em um evento do partido. O vice-presidente, Mike Pence, também deve estar presente no evento. Fonte: Associated Press.