Trump deve prorrogar a suspensão de sanções contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu estender a suspensão de sanções contra o Irã, seguindo recomendação de seus principais conselheiros. A decisão mantém o acordo sobre o programa nuclear do Irã intacto por vários meses, de acordo com fontes ligadas ao tema. A Casa Branca tem planos fazer o anúncio nesta sexta-feira, caso a decisão seja mantida.

Funcionários do governo americano vêm insistindo para que Trump mantenha o acordo onde está, pelo menos por enquanto, enquanto eles procuram resolver algumas das preocupações do presidente com o tratado. Para Trump, o pacto alivia em excesso as sanções contra o Irã e faz muito pouco para restringir seu programa nuclear.

Assinado em 2015, o acordo nuclear prevê a desistência de sanções dos EUA contra o Irã que estão contidas numa série de leis. Para estender o alívio das punições, essa desistência tem de ser renovada periodicamente para cada lei e, nesta semana, Trump se viu obrigado a lidar com uma série de prazos de validade de tais desistências. Fonte: Dow Jones Newswires.