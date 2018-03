Trump desiste de reforçar equipe jurídica do caso Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu de contratar dois advogados para reforçar a equipe jurídica que o representa na investigação que apura a suposta ligação de membros da campanha dele com autoridades da Rússia.

Segundo Jay Sekulow, um dos advogados do presidente, os defensores Joseph diGenova e Victoria Toensing não se juntarão à equipe jurídica de Trump. Eles foram anunciados como parte do time que defende o republicano na semana passada.

A alegação de diGenova e Toensing é que eles defendem no mesmo processo outros acusados de conluio com os russos.

A saída da dupla de advogados deixa a equipe jurídica do presidente em desvantagem em um momento de alto risco. A defesa de Trump negocia um depoimento cara a cara entre o presidente e o conselheiro Robert Mueller, que lidera as investigações do caso. Fonte: Dow Jones Newswires.