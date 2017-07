Trump defende acordo comercial com Reino Unido e critica UE “protecionista”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu país pode fechar um “grande acordo comercial” com o Reino Unido. A declaração de Trump no Twitter é feita no momento em que autoridades dos dois países se reúnem em Washington para discutir a possibilidade de fazer um acordo de livre-comércio após Londres deixar a União Europeia, o chamado Brexit. Além disso, Trump criticou a União Europeia, qualificando-a como “muito protecionista”.

“Trabalhamos em um grande acordo comercial com o Reino Unido. Poderia ser muito grande e excitante. EMPREGOS! A UE é muito protecionista com os EUA. PARE!”, escreveu Trump na rede social.

LEIA TAMBÉM: Trump volta a usar o Twitter para fazer desabafo contra a mídia