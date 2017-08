Trump dá sinal contra interferência em eleição ao assinar sanções, diz porta-voz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à população e à comunidade internacional um sinal forte contra a suposta interferência da Rússia nas eleições do ano passado ao assinar novas sanções a Moscou, afirmou há pouco a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

“O presidente deu suporte às medidas aprovadas pelo Congresso e deu sequências às ações”, disse Sarah, em coletiva de imprensa.

Nesta manhã, Trump assinou uma medida que impõe sanções contra o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia. Nos bastidores, o presidente teria resistido até a última hora para sancionar o projeto. Em comunicado, o republicano ponderou ao dizer que o projeto do Congresso é “falho”, por invadir a autoridade do Poder Executivo.