Trump critica atuação de agência em meio a confusão com nomeações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a atuação da Agência de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) sob o comando de Richard Cordray, que deixou o posto na sexta-feira após seis anos. Em publicação no Twitter neste sábado, Trump disse que a agência tem sido “um desastre total sob o comando do escolhido do governo anterior. Instituições financeiras foram arrasadas e não podem atender ao público devidamente. Vamos trazê-la de volta à vida!”

A crítica do presidente foi feita em meio a uma confusão na nomeação do chefe temporário da agência. Na sexta-feira, Cordray, ao anunciar sua renúncia, promoveu uma aliada, Leandra English, a vice-diretora da CFPB. Cordray disse que, de acordo com a Lei Dodd-Frank, que criou a agência, Leandra se tornaria diretora interina após a sua saída. A manobra foi vista como uma tentativa de impedir que Trump molde a agência nos próximos meses.

Algumas horas depois, no entanto, Trump nomeou o diretor de Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, como chefe interino da CFPB.