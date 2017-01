Trump convida Netanyahu para visita à Casa Branca em fevereiro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que teve uma “conversa calorosa” por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo e que foi convidado por ele para uma visita oficial à Casa Branca em fevereiro.

Em comunicado, o gabinete de Netanyahu informou que o primeiro-ministro disse para Trump que espera criar “uma visão em comum para os avanços da paz e da segurança na região”.

LEIA TAMBÉM: UE deve lançar sanções contra 10 autoridades da Síria, segundo fontes

Ele afirmou que na discussão entre os líderes estavam incluídos tópicos como o acordo nuclear com o Irã, o processo de paz com os palestinos e outras questões. A data exata da visita no próximo mês será decidida nos próximos dias. Fonte: Associated Press.