Trump conversa com líderes do Japão e China sobre Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou hoje com líderes do Japão e da China para reafirmar os compromissos em relação à Coreia do Norte, informou hoje a Casa Branca.

Em comunicados separados, a Casa Branca afirmou que Trump conversou com o premiê japonês Shinzo Abe e com o presidente chinês Xi Jinping.

LEIA TAMBÉM: Candidato conservador da Coreia do Sul tem pouca chance na corrida presidencial

A Coreia do Norte e seu programa nuclear foram parte das discussões nas duas ocasiões.