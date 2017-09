Trump conversa com governadores de Estados que podem ser afetados por furacão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com os governadores dos Estados de Alabama, Georgia, Carolina do Sul e Tennessee, à medida que o furacão Irma se move para o norte após ter atingido as ilhas ao sul da Flórida neste domingo. Todos os quatro Estados podem ser afetados pela passagem do furacão Irma.

A Casa Branca informou que Trump conversou com os governadores neste domingo direto do retiro presidencial de Camp David, onde passa o fim de semana.

Trump esteve em contrato regular com o governador da Flórida, Rick Scott, e o senador Marco Rubio ao longo da semana passada. O chefe de gabinete John Kelly conversou neste domingo com o senador da Flórida Bill Nelson.