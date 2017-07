Trump comemora volta de McCain ao trabalho e deseja que Senado discuta saúde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter nesta terça-feira para comemorar a volta do senador republicano John McCain ao trabalho. Trump tem pedido aos senadores que reabram as discussões hoje sobre o tema, embora vários dos legisladores do próprio Partido Republicano resistam a isso.

“Tão bom que John McCain está voltando para votar a reforma da saúde. Bravo – herói americano! Obrigado John”, escreveu Trump. McCain estava em recuperação de uma cirurgia no Arizona, após ter sido diagnosticado na semana passada com um tumor no cérebro.

“Grande dia para o seguro-saúde. Após sete anos de conversas, nós em breve vamos ver se os republicanos irão ou não avançar!”, afirmou também Trump. Muitos senadores republicanos, porém, têm rechaçado até começar a debater o assunto.