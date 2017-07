Trump chega à Polônia para visita, antes de seguir para o G-20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Polônia, onde fará nesta quinta-feira um pronunciamento em Varsóvia. Além disso, ele terá conversas sobre o setor de energia com líderes da Europa.

O avião Air Force One pousou em Varsóvia na noite de quarta-feira no início da visita de Trump à Polônia. A próxima parada do presidente americano será a Alemanha, onde participará de uma cúpula do G-20.

Trump deve ser bem recebido na Polônia, apesar do ceticismo na Europa após a primeira visita dele ao continente. Ele falará à população local da Praça Krasinski e terá reuniões com os presidentes da Polônia e da Croácia. Além disso, deve discutir energia com seis líderes europeus.