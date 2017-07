Trump busca aliados asiáticos para conter “ameaça” da Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nos últimos dois dias com líderes asiáticos em encontros paralelos à cúpula do G-20, na Alemanha, para buscar um consenso sobre a melhor forma de conter o que chamou de “ameaça” representada pela Coreia do Norte e seus testes balísticos.

“Algo precisa ser feito sobre esse assunto”, afirmou o republicano durante encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. Em reunião separada com o premiê japonês, Shinzo Abe, Trump afirmou que os dois estavam lidando “com o problema e ameaça da Coreia do Norte”.

A Casa Branca tentou pressionar Pequim a interceder contra o regime de Kin Jong Un e forçá-lo a interromper seu desenvolvimento de armas nucleares. Nos últimos dias, Trump tem sinalizado frustração com a recepção chinesa dessas demandas.