Trump ataca novamente Obamacare e promete construir o muro com México

Horas depois de obter o apoio no Senado para seguir com a discussão da mudança do sistema de Saúde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou o tom beligerante que marcou a campanha do ano passado. A uma animada plateia de apoiadores em Youngstown, no estado de Ohio, o republicano voltou a defender as mudanças no Obamacare, falou em construir o muro com o México e disse que vai defender os interesses dos cidadãos e das empresas americanas.

“Nós estamos a um passo de entregar o sistema de Saúde para os cidadãos americanos”, disse Trump, ao comentar a aprovação, no Senado americano, da abertura do debate do projeto que propõe a modificar os mecanismos do sistema de Saúde. “Todos os republicanos tentaram nos últimos sete anos revogar esta lei. Nós mantemos a promessa de revogar e substituir o Obamacare.”

Trump voltou a tratar do assunto imigração, que havia saído da pauta dele nas últimas semanas diante da crise envolvendo supostas relações da campanha dele com a Rússia. O republicano não poupou críticas a “traficantes imigrantes” e disse mais uma vez que os Estados Unidos irão construir um muro na divisa com o México. “Depois de décadas reconstruindo nações estrangeiras, nós finalmente vamos reconstruir nossa nação”, afirmou. “Estamos libertando nossas cidades e cidadãos de imigrantes que fazem tráfico. Nós vamos fazer com que a América seja segura novamente.”