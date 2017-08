Trump ataca líderes republicanos por causa da ‘bagunça’ do teto da dívida

Inflamando a discórdia dentro do Partido Republicano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os líderes congressistas do partido de arruinar os esforços para evitar um default sem precedentes da dívida nacional americana. “Poderia ter sido tão fácil – agora uma bagunça!”, tuitou Trump.

As palavras do presidente evidenciam a perigosa situação, ao passo em que o Congresso se aproxima do outono no Hemisfério Norte sem um plano claro para resolver seu caso mais importante: se não aumentar o limite de empréstimo de US$ 19,9 trilhões do país, o governo pode não ser capaz de pagar as contas, desagradando os mercados e levando a consequências mais graves.

Trump publicou uma série de tuítes criticando inclusive o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, por sua inabilidade em conseguir a revogação da lei de saúde do ex-presidente Barack Obama.