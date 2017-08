Trump assina projeto que impõe sanções contra a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu comunicado nesta quarta-feira, onde confirma que assinou uma medida que impõe sanções contra o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia. No entanto, o republicano ponderou ao dizer que o projeto do Congresso é “falho”, por invadir a autoridade do Poder Executivo.

“Eu serei a favor de medidas para punir e deter o mau comportamento dos regimes desonestos de Teerã e de Pyongyang. Eu também apoio deixar claro que os EUA não irão tolerar interferências em nosso processo democrático, e que iremos, ao lado de nossos aliados e amigos, lutar contra a subversão e a desestabilização russas”, disse o presidente no comunicado.

Trump comenta que, na primeira vez que o projeto foi introduzido, expressou preocupações ao Congresso sobre as muitas maneiras que ele “invadiria indevidamente o Poder Executivo”, sobre as desvantagens às empresas americanos e sobre possíveis prejuízos aos interesses de aliados europeus. Com isso, o republicano diz que tentou trabalhar com o Congresso para tornar a medida melhor. “A linguagem aprimorada também reflete os comentários de nossos aliados europeus, que têm sido parceiros firmes nas sanções contra a Rússia em relação às sanções energéticas previstas na legislação.”