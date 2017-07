Trump anuncia pelo Twitter saída de chefe de gabinete

A saída de Priebus ocorreu um dia depois de a imprensa americana publicar entrevistas com o diretor de Comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, nas quais ele criticou o trabalho do advogado e usou termos chulos para se referir ao agora ex-chefe de gabinete.

Scaramucci, que assumiu o cargo na semana passada, disse à CNN que as diferenças com Priebus eram “intransponíveis” e o acusou, em conversa com a revista New Yorker, de vazar conteúdos do dia-a-dia da Casa Branca à imprensa.

