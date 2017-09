Trump afirma que país pode ter dado “um pouco de sorte” com furacão Irma

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país pode ter dado “um pouco de sorte”, depois que o furacão Irma se desviou do seu curso original e se dirigiu para o oeste ao longo da costa da Flórida.

Trump diz que o Irma pode não ter um resultado tão destrutivo, mas que isso precisa ser confirmado nas próximas horas. Trump fez as declarações à imprensa neste domingo depois de retornar à Casa Branca de Camp David, o retiro presidencial em Maryland, onde passou o fim de semana monitorando o furacão.

Trump diz que o Irma vai custar “muito dinheiro”, mas que não pensa nisso neste momento. Ele diz que “agora, estamos preocupados com as vidas, não com o custo”. Trump informou que terá reuniões adicionais para coordenar ações para minimizar os efeitos da tempestade. Fonte: Associated Press.