Trump acusa Obama de criar empecilhos “inflamatórios” na transição

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Barack Obama nesta quarta-feira de criar empecilhos “inflamatórios” na transição do governo e de tratar Israel com “total desdém”.

Embora Trump não tenha detalhado o teor de suas críticas em suas mensagens no Twitter, o presidente eleito deixou claro não ter gostado da declaração de Obama, que afirmou há poucos dias que teria ganhado a eleição caso tivesse concorrido. O tom fortemente respeitoso do empresário em relação ao atual ocupante da Casa Branca, que predominava desde novembro, evaporou em seus últimos tuítes.

LEIA TAMBÉM: Fundo do Catar e Glencore fecham acordo para comprar parte da russa Rosneft

“Estou fazendo meu melhor para minimizar as muitas declarações inflamatórias e empecilhos do presidente Obama”, escreveu Trump. “Achei que esta fosse ser uma transição serena – claro que não.”

Trump também criticou a decisão do governo Obama de se abster na votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenou a construção de assentamentos por parte de Israel.

“Não podemos continuar deixando que Israel seja tratado com total desdém e desrespeito”, ele disse. “Eles costumavam ser grandes amigos dos EUA… Não mais. O começo do fim foi o terrível acordo com o Irã, e agora isso!”, continuou. Fonte: Associated Press.

LEIA TAMBÉM: Tunisiano suspeito de ataque em Berlim é morto em tiroteio em Milão