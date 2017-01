Tropas dos EUA entram em Mossul para ajudar na batalha contra o Estado Islâmico

Forças dos EUA entraram em Mossul, no Iraque, para ajudar as tropas iraquianas a retomarem a cidade sitiada, disse o Pentágono, como parte de uma crescente presença americana na luta contra militantes do Estado Islâmico.

Conselheiros dos EUA e forças parceiras da coalizão intensificaram suas atividades no Iraque, dobrando praticamente 450 pessoas trabalhando diretamente com as forças locais na ofensiva de Mossul. Essas tropas entraram na cidade com forças iraquianas, disse o Pentágono.

O coronel John Dorrian, porta-voz da coalizão liderada pelos EUA, confirmou a presença dos novos assessores em uma coletiva de imprensa na quarta-feira. Eles incluem forças de operações especiais, inteligência e tropas de engenharia, disse ele.

Os EUA têm aproximadamente 5.000 soldados no Iraque, muitos dos quais estão fora do combate.

Os assessores norte-americanos têm ajudado as tropas iraquianas há anos, mas assumiram um papel mais visível desde o lançamento em outubro da operação para retomar a segunda maior cidade do Iraque do grupo militante.

Após o lançamento da operação de Mossul, as forças iraquianas reforçadas pelo apoio aéreo e pelos conselheiros norte-americanos em terra, fizeram um rápido empurrão para as margens orientais da cidade antes que eles ficassem presos nas estreitas vielas e numa massa de concreto que os EUA estimam em cerca de 200 mil edifícios.

No final de dezembro, os iraquianos renovaram suas operações ao longo de três linhas diferentes para dar início à campanha.

O coronel Dorrian se recusou a dizer se as tropas iraquianas estão avançando de acordo com o cronograma, mas disse que o progresso tem sido constante em um ambiente urbano difícil. Fonte: Associated Press