Tribunal de apelação dos EUA defende liminar contra veto migratório de Trump

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos defendeu nesta quinta-feira uma liminar contra o decreto do presidente Donald Trump que estabelece restrições a imigrantes de diversos países islâmicos.

O Tribunal de Apelações do 9º Circuito, com sede em São Francisco, rejeitou totalmente o recurso do governo federal, apoiando-se na decisão de março de um tribunal distrital a favor do estado do Havaí.

A decisão mantém o bloqueio contra a proibição de entrada no país de cidadãos de diversos países bem como membros de famílias de imigrantes que já têm cidadania americana.