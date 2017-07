Trânsito livre entre Reino Unido e UE acabará em março de 2019, diz governo

O escritório da primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que o trânsito livre entre o Reino Unido e países da União Europeia acabará em março de 2019, quando o país deixar o bloco. Porém, ainda há incerteza sobre como funcionará a imigração após essa data.

De acordo com o porta-voz da primeira-ministra, James Slack, “outros elementos do sistema de imigração pós-Brexit serão tratados no momento adequado”.

O governo de May está dividido em relação ao Brexit e ministros têm emitido sinais mistos.