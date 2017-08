‘Traga mais sanções, Trump’, diz Maduro sobre restrições impostas por Washington

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, minimizou as restrições econômicas impostas a ele pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um discurso na TV venezuelana, nesta segunda-feira. Maduro ainda desafiou o republicano a mandar mais sanções.

“Eles não me intimidam. As ameaças e sanções do império não me intimidam nem um pouco”, disse Maduro em um discurso televisionado. “Eu não dou ouvidos a ordens do império, nem agora nem nunca… Traga mais sanções Donald Trump”, desafiou.

Mais cedo, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Maduro, na esteira da eleição de uma Assembleia Constituinte no país vizinho. De acordo com o governo americano, a constituinte tem como missão “usurpar o papel constitucional da Assembleia Nacional, que foi democraticamente eleita, ao reescrever a Constituição e impor um regime autoritário à democracia venezuelana”.