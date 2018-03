Tivemos progresso considerável na negociação do Brexit com UE, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta quinta-feira que houve “progresso considerável” na negociação com a União Europeia para a saída do país do bloco, o chamado Brexit. Segundo a premiê, o acordo de transição para o Brexit dá mais garantias aos negócios.

A premiê pressiona ainda os líderes da UE a darem uma resposta mais dura ao envenenamento em território britânico de um ex-agente duplo russo. Londres busca uma condenação clara da Rússia pela UE, mas não está claro se o bloco cortará mais laços com Moscou agora. O ex-agente Sergei Skripal e a filha dele seguem em estado grave, após o ataque. A Rússia nega envolvimento no episódio. O Reino Unido expulsou 23 diplomatas russos pelo caso, e os russos contra-atacaram na mesma medida.

May deve, além de participar do encontro de cúpula da UE, em Bruxelas, ter reuniões em separado com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com a chanceler alemã, Angela Merkel. Fonte: Dow Jones Newswires.