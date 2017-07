Tiroteio nos EUA com 28 feridos pode ser disputa de gangues, diz polícia

O chefe de polícia da cidade de Little Rock, Kenton Buckner, disse neste sábado que os investigadores acreditam que o tiroteio em uma boate no centro da cidade na madrugada de sábado, onde 28 pessoas ficaram feridas, pode estar relacionado com uma briga de gangues.

A polícia acredita que várias pessoas dispararam tiros durante um show de rap na boate Power Ultra Lounge e que o tiroteio pode estar conectado a outros episódios de violência na cidade nos últimos dias.

A expectativa é de que as vítimas sobrevivam aos ferimentos. Vinte e cinco pessoas entre 16 e 35 anos sofreram ferimentos de bala, e outras três ficaram feridas ao fugir do local. Duas pessoas estavam em estado grave no sábado à tarde, segundo Buckner. A polícia disse que não tinha suspeitos em custódia e ainda não sabe o número total de atiradores.