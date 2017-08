Tillerson vai à Tailândia para estabilizar relações com os EUA

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, teve uma reunião com líderes tailandeses com o propósito de estabilizar as relações entre os dois países, após os militares da Tailândia tomarem o poder há três anos.

O país tem sido há muito tempo um dos aliados mais próximos dos EUA na região, mas as relações ficaram estremecidas com as críticas do governo americano sobre o regime militar tailandês, marcado por repressão de opositores e falha em restaurar a democracia. Além disso, a Tailândia também tem cultivado laços mais estreitos com a China, causando consternação em Washington.

“Em geral, foi uma visita abrangente para entender diversos temas importantes”, disse o ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Don Pramudwinai. Segundo ele, Tillerson levantou a questão da cibersegurança, assunto discutido brevemente. A Tailândia tem sido usada como um trampolim para o lançamento de enormes ataques cibernéticos, inclusive o que atacou o estúdio Sony Pictures em 2014. Fonte: Associated Press.