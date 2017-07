Tillerson recebe prêmio da indústria do petróleo e diz que sente falta de amigos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse hoje que sente falta de seus “colegas, parceiros e competidores” da indústria do petróleo enquanto recebia um prêmio do Congresso Mundial do Petróleo, sediado pela Turquia neste ano.

O presidente do conselho, Jozsef Toth, descreveu Tillerson, que é texano, como “um homem que nasceu com petróleo em suas veias”, antes de entregar a ele o Prêmio Dewhurst.

Tillerson, que já foi diretor-executivo da ExxonMobil, disse que compartilhou o prêmio com os funcionários da empresa. O secretário de Estado chegou hoje a Istambul, depois de visitar o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, em Kiev. Ele se encontrará mais tarde com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.