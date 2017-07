Tillerson diz que Rússia precisa recuar na Ucrânia para se livrar de sanções

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse hoje que a Rússia deve tomar as primeiras medidas para reduzir as tensões no leste da Ucrânia e que as sanções de seu país com a União Europeia continuarão a ser impostas até que Moscou recue na região.

Tillerson disse que a Rússia deveria usar sua influência com os separatistas no leste da Ucrânia para restaurar plenamente a trégua de não violência, acabar com os ataques a monitores internacionais e recuar do armamento pesado de militantes, sob os termos do Acordo de Minsk. Ele também afirmou que a prioridade dos EUA é “restaurar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia” e que para isso é preciso de EUA e Rússia melhorem seu relacionamento”.

“É necessário que a Rússia dê os primeiros passos para melhorar a situação no leste da Ucrânia”, disse Tillerson em uma coletiva com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. “Isso é necessário para que façamos qualquer movimento”. “Pedimos para que a Rússia honre com seus compromissos no Acordo de Minsk e exerça sua influência com os separatistas na região que eles controlam”, afirmou. “As sanções dos EUA e da UE permanecerão até que Moscou reverta as ações que as provocaram”.