Teste da Coreia do Norte é grande ameaça e uma provocação, diz Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pediu nesta quarta-feira que líderes globais reforcem as sanções contra a Coreia do Norte, após o teste de míssil balístico intercontinental de Pyongyang. Ao mesmo tempo, a autoridade pediu uma resolução pacífica para o conflito.

A declaração ocorreu antes de uma reunião em Berlim com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que disse que a Coreia do Norte “representa um risco para a paz global” e que o teste de míssil do país violou a legislação internacional.

LEIA TAMBÉM: Diretor do FBI diz que a Rússia ainda está envolvida na política dos EUA

Os dois líderes se reuniram antes do encontro de cúpula do G-20 na cidade alemã de Hamburgo. Moon disse que os líderes iriam discutir sanções adicionais contra a Coreia do Norte, no evento.