Tesouro dos EUA diz que não haverá aumento de impostos para mais ricos

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse hoje que o governo do presidente Donald Trump não está considerando um aumento de impostos para os mais ricos, rejeitando o relato de que o assessor da Casa Branca, Steve Bannon, cogitou a ideia como uma forma de pagar por cortes de impostos para contribuintes de renda média.

“Eu nunca ouvi Steve falando isso”, disse Mnuchin.

LEIA TAMBÉM: Carro-bomba mata 10 e fere 22 em sorveteria em Bagdá

O governo pretende divulgar seu plano fiscal até setembro e ter a aprovação do Congresso até o final do ano, disse Mnuchin a ABC News. Até agora, a administração divulgou um sumário de uma página sobre os princípios amplos da reforma, mas com poucos detalhes. Fonte: Associated Press.