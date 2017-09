Terremoto na costa do México deixa ao menos quatro mortos

O governador do Estado de Chiapas, Manuel Velasco, afirmou à imprensa local que três pessoas morreram por causa do terremoto de 8,1 graus que atingiu a costa mexicana, na divisa com a Guatemala, na noite desta quinta-feira, 7. As mortes foram registradas em San Cristobal de las Casas, mas Velasco não deu informações sobre as circunstâncias.

Na Guatemala há pelo menos um morto, segundo declaração do presidente Jimmy Morales à TV local. Morales também não informou detalhes sobre o caso.

