Terremoto de 8 graus atinge México e dispara alerta de tsunami

Um terremoto de oito graus atingiu a costa do México na noite desta quinta-feira, 7. O epicentro do temor foi localizado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos a 165 quilômetros a oeste de Tapachula, no Estado de Chiapas, no sul do país, próximo à fronteira com a Guatemala.

Ainda não há relatos de vítimas ou a extensão dos danos. Um alerta de tsunami foi acionado para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.

Na Cidade do México, alguns prédios chacoalharam com tanta força que levaram as pessoas descerem para as ruas.