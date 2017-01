Terremoto atinge Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 8 atingiu locais a Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão no domingo, mas nenhum tsunami foi relatado, horas após o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico ter emitido um alerta para as ilhas vizinhas.

O terremoto atingiu uma profundidade de 167 quilômetros, disse Chris McKee, diretor do Observatório Geofísico de Papua Nova Guiné, em Port Moresby. Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos. A maior ameaça de tsunami foi para a província Bougainville, mas nada ocorreu, disse McKee.

