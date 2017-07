Terminal do principal aeroporto de Londres é esvaziado após alarme de incêndio

O terminal 3 do aeroporto de Heathrow, principal de Londres, foi esvaziado após relatos de incêndio no local, em meio ao toque do alarme contra fogo, informaram as autoridades do local.

Segundo o Twitter oficial do aeroporto, o terminal foi esvaziado e o incidente estava sendo investigado como “questão de emergência”.

De acordo com o jornal britânico The Independent, houve confusão entre os passageiros e os voos que sairiam do terminal foram suspensos. No entanto, outros terminais do aeroporto estariam funcionando normalmente.