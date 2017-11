Ter um bom relacionamento com a Rússia é uma coisa boa, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que, ao contrário do que dizem seus opositores, ter um “bom relacionamento com a Rússia é uma coisa boa, não uma coisa ruim”.

“Isso (de tratar a Rússia como inimiga) sempre representou uma política ruim para nosso país”, escreveu o presidente americano no Twitter.

De acordo com o líder americano, a parceria com a Rússia pode fazer com que se resolvam as crises na Coreia do Norte, na Síria e na Ucrânia, bem como causar a derrota do terrorismo.