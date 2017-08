Tempestade Harvey causa maior precipitação da história dos Estados Unidos

O governador da Louisiana, o democrata John Bel Edwards, se ofereceu para receber no Estado texanos afetados pelo Harvey e, após pressão nas redes sociais, o pastor Joel Osteen ofereceu como refúgio sua enorme igreja de Houston, uma antiga arena desportiva com capacidade para 16 mil pessoas.

A tempestade tropical Harvey se converteu oficialmente na maior precipitação tropical da história dos Estados Unidos. No Texas, as chuvas atingiram 132 centímetros (52,88 polegadas), recorde da história do país.

O maior refúgio de Houston, no Centro de Convenções George R. Brown, já recebeu mais de 9 mil pessoas, quase o dobro do que as autoridades haviam previsto originalmente no lugar, segundo o prefeito Sylvester Turner.

“Não vamos negar resgate a ninguém. Porém, isso significa que necessitamos expandir nossas funções e nossa capacidade. Acreditamos que a ajuda está a caminho”, afirmou Turner.

Edwards disse que prevê que as autoridades do Texas decidam dentro das próximas 48 horas se aceita ou não a oferta dele, que foi feita enquanto a Louisiana também ajuda a seus próprios residentes atingidos por inundações provocadas pelo Harvey. Segundo o governador, cerca de 500 pessoas foram retiradas de locais inundados.

Mais de 17 mil pessoas buscaram refúgio no Texas e o mais provável é que a cifra aumente, assegurou a Cruz Vermelha americana. Fonte: Associated Press.