Supermercados da Europa retiram ovos da prateleira após contaminação

A suspeita é de que a substância tenha entrado em contato com as galinhas por meio de um detergente de uma marca holandesa, chamado de Dega 16, que é utilizado para limpar os celeiros.

O Fipronil é um pesticida usado para proteger lavouras. A substância não pode ser usada nas proximidades de animais da cadeia de produção de alimentos, incluindo frangos. O Fipronil também é nocivo para as abelhas e, para protegê-las, seu uso tem sido proibido em sementes de milho. Segundo especialistas, comer ovos com a substância pode prejudicar o fígado, rins e outros órgãos.

Vários supermercados da Europa estão retirando os ovos de suas prateleiras após a notícia de que os produtos com origem na Bélgica e Holanda, dois dos principais fornecedores, foram contaminados por um pesticida. O caso, que veio a público há apenas alguns dias, já era investigado pela Bélgica desde o início de junho, o que indignou autoridades de outros países por causa da demora em repassar tal informação.

Kathy Brison, da agência de segurança alimentar da Bélgica, disse neste domingo que os agricultores do país alertaram o governo sobre uma possível contaminação em junho. Após isso, os técnicos começaram a investigar.

O governo da Alemanha ficou indignado com o atraso na divulgação por parte da Bélgica desta notícia. O ministro de Agricultura da Alemanha, Cristian Schmidt, planeja conversar com o ministro de Agricultura da Bélgica sobre o tema na segunda-feira.

Brison disse que as autoridades do seu país acharam que era apenas um incidente isolado e que somente conseguiram ver a gravidade da situação no fim de julho.