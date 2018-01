Steve Bannon é intimado a depor em grande júri, diz NYT

O conselheiro especial Robert S. Mueller intimou na semana passada o ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon a depor no grande júri que investiga a suposta interferência da Rússia nas eleições dos EUA em 2016. O relato, atribuído a uma pessoa próxima do assunto, foi publicado pelo New York Times nesta tarde.

De acordo com o NYT, a intimação de Bannon pode ser uma estratégia de negociação de Mueller, que declinou de fazer qualquer comentário sobre a reportagem. “O conselheiro pode permitir que Bannon renuncie à aparição no grande júri caso ele concorde em colaborar com os investigadores em um ambiente menos formal que Washington”, diz a reportagem.

Caso se confirme, esta será a primeira vez que alguém que fez parte do círculo íntimo de Trump vai ser convocado a depor perante Mueller.