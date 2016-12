Sprint concordou em levar 5 mil empregos de volta aos EUA, diz Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que foi notificado pela Sprint de que a companhia de telecomunicações vai levar de volta ao país 5 mil empregos que haviam sido deslocados para o exterior.

Em um breve comunicado à imprensa, Trump disse que falou por telefone com executivos da Sprint que prometeram recuperar os empregos. O republicano não deu maiores informações, mas um porta-voz da Sprint confirmou os planos e disse que a maioria dos empregos seria de vendas e atendimento aos clientes.

Após se reunir com Trump no começo do mês, o executivo-chefe do SoftBank, Masayoshi Son – o bilionário que controla a Sprint – disse que investiria US$ 50 bilhões nos EUA e criaria 50 mil empregos. O dinheiro vem de um fundo de US$ 100 bilhões do SoftBank com a Arábia Saudita e outros investidores anunciado no começo do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.