Sobreviventes de Columbine participam de marcha em Denver

Um grupo de sobreviventes de Columbine estava entre as milhares de pessoas que participaram neste sábado da Marcha por Nossas Vidas em Denver, no Colorado. Na tragédia que ficou conhecida como Massacre de Columbine, em 1999, dois alunos mataram a tiros 12 colegas e um professor na escola de ensino médio Columbine, no Colorado, antes de cometerem suicídio.

Segundo a aluna de Columbine Kalli Honeycutt, de 16 anos, sua mãe, uma das sobreviventes, deixou “gravado” em sua mente um aviso para ela estar sempre alerta. Honeycutt disse que participou da manifestação porque quer que os legisladores dificultem o acesso a armas e ajudem a evitar tragédias como aquela.

A Marcha por Nossas Vidas fez centenas de milhares de pessoas saírem às ruas em várias cidades dos Estados Unidos neste sábado, em defesa de leis mais rigorosas sobre o acesso a armas. A manifestação foi idealizada por sobreviventes do ataque a tiros no mês passado na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida, que deixou 17 mortos. Fonte: Associated Press.