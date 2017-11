Sobe para 537 número de mortos em terremoto na fronteira entre Irã e Iraque

Aumentou para 530 o número de mortes no Irã confirmadas no violento terremoto ocorrido na noite de domingo na região da fronteira entre o país e o Iraque, informou nesta terça-feira a agência de notícias estatal iraniana IRNA. O número de feridos do Irã, por sua vez, está em 7.460. No Iraque, foram confirmadas sete mortes e há 535 feridos, todos no norte, na região semiautônoma curda, segundo o Ministério do Interior. No total, portanto, estão confirmadas ao menos 537 mortes nas duas nações.

O tremor de magnitude 7,3 ocorreu na noite de domingo (hora local). Os piores estragos foram registrados na cidade curda de Sarpol-e-Zahab, na província iraniana de Kermanshah, oeste do país.

A província é quase inteiramente uma região curda e fica na região das Montanhas Zagros, na fronteira com o Iraque.