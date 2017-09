Sobe para 15 número de vítimas fatais de terremoto no México

O número de vítimas fatais do terremoto que atingiu o México no fim da noite de quinta-feira (pelo horário local) subiu para pelo menos 15, segundo informou o chefe da Defesa Civil Nacional, Luis Felipe Puente, à emissora Televisa.

O tremor de magnitude 8,1 atingiu a costa do Estado mexicano de Chiapas, perto da fronteira com a Guatemala, e foi apenas um pouco mais fraco que o terremoto de magnitude 8 de 1985, que matou milhares de pessoas e devastou amplas áreas da Cidade do México, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Centenas de prédios desabaram ou foram danificados pelo último tremor, o fornecimento de luz elétrica foi cortado brevemente para mais de 1,8 milhão de pessoas e as escolas ficaram fechadas em pelo menos 11 Estados do país, para verificação das condições de segurança, disseram autoridades.