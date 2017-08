Síria: governo captura último grupo de radicais na província de Homs

O Observatório Britânico para a Síria, grupo que monitora os conflitos no país, reportou que as forças do governo capturaram o último grupo de rebeldes do Estado Islâmico na província de Homs, rica em energia e localizada no centro da Síria.

Segundo o grupo, 30 rebeldes foram mortos nas últimas 24 horas de confronto na cidade de al-Sukhna. O observatório disse também que as forças russas deram suporte aéreo e bombardearam a cidade.

A mídia militar da Síria disse que a cidade foi tomada no domingo. O avanço coloca o governo mais perto das forças parceiras presas na cidade de Deir el-Zour. Os militantes do Estado Islâmico fizeram um cerco na cidade desde 2015. Mantimentos e equipamentos precisam ser transportados por avião e com grandes riscos de serem derrubados pelos rebeldes.