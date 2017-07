Síria: explosão de carros-bomba deixam pelo menos 8 mortos em Damasco

As filmagens feitas pela TV estatal da cena de uma explosão, ao longo da estrada para o aeroporto, mostraram pelo menos dois veículos queimados. A rua fechada estava cheia de escombros, enquanto os homens de segurança vagavam pela área. O registro da Praça Tahreer, no centro de Damasco, mostrou a fachada de um edifício gravemente danificado e os veículos destruídos estacionados na pequena rotatória.

A TV estatal disse que as forças de segurança detectaram dois carros-bomba em uma entrada da cidade e frustraram um plano para atingir as áreas mais movimentadas da cidade, no primeiro dia de trabalho após o longo feriado muçulmano que segue o Ramadã. A agência estatal de notícias SAN’A disse que as forças de segurança detonaram dois carros-bomba no cruzamento da estrada do aeroporto.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos do Reino Unido, um grupo de monitoramento da oposição, também relatou as três explosões. O número de mortos, segundo o Observatório, chega a 12, incluindo o suicida.

LEIA TAMBÉM: Decisão de Trump de demitir Comey do FBI pesa na popularidade do presidente

Tais ataques são relativamente raros em Damasco, a sede do governo Bashar al-Assad. As forças pró-governo têm lutado para expulsar rebeldes de Ain Terma, uma de suas últimas fortalezas nos subúrbios a leste da cidade. Fonte: Dow Jones Newswires.