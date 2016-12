Sete jovens na Alemanha são suspeitos de atear fogo em mendigo no Natal

Sete homens jovens são questionados pela polícia da Alemanha, sob a suspeita de atear fogo em um morador de rua em uma estação de metrô em Berlim no Natal. Segundo a polícia de Berlim, seis suspeitos se entregaram an segunda-feira e o sétimo foi detido após autoridades divulgarem imagens de câmeras de segurança do grupo.

Os suspeitos têm entre 15 e 21 anos. O mendigo de 37 anos estava dormindo na estação do metrô Schoenleinstrasse quando atearam fogo às roupas dele, por volta das 2h (hora local) do domingo. Um operador de trem usou o extintor para impedir que as chamas se espalhassem e o morador de rua não ficou ferido.

A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Fonte: Associated Press.